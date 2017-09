Van Uytvanck lonkt naar tweede titel

Tennisster Alison Van Uytvanck heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Canadese Quebec. De 23-jarige Belgische, als zevende geplaatst, was in de halve finales in twee sets te sterk voor de als vierde geplaatste Duitse Tatjana Maria: 6-1 6-2. De partij duurde welgeteld 68 minuten.

In de eindstrijd treft Van Uytvanck de Hongaarse Timea Babos. De nummer drie van de plaatsingslijst schakelde de favoriete Lucie Safarova uit Tsjechië uit: 7-6 (8) 6-4. In 2015 won Van Uytvanck in de kwalificaties van het WTA-toernooi van het Amerikaanse Indian Wells (Californië) in twee sets van Babos.

Van Uytvanck staat voor de tweede keer in haar carrière in een WTA-finale. In 2013 won ze het toernooi in Taipei, waar ze in een Belgisch onderonsje Yanina Wickmayer versloeg. Babos mikt zondag op haar derde WTA-titel.