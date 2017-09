Max Verstappen heeft op de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Singapore de snelste tijd geklokt. De Nederlander kwam in zijn Red Bull tot 1.41,829 en was een fractie sneller dan de Duitser Sebastian Vettel in zijn Ferrari. Lewis Hamilton (Mercedes) was op het stratencircuit Marina Bay goed voor de derde tijd.

Red Bull-coureur Daniel Ricciardo was vrijdag twee keer de snelste, maar liet zaterdag de zesde tijd noteren. Later op de dag volgt de kwalificatietraining.