Vetter leidt in zevenkamp Talence

Meerkampster Anouk Vetter heeft na vier onderdelen de leiding in de zevenkamp van Talence. De winnares van het brons bij de WK in Londen deze zomer vergaarde 3740 punten met 13,60 op de 100 horden, 1,73 hoog, 14,86 met de kogel en 24,21 op de 200 meter.

De Cubaanse Yorgelis Rodriguez staat in het Franse meerkampgala tweede met 3690 punten. Nadine Broersen, die op de WK uitviel met een hamstringblessure, bezet de zevende plaats in de tussenstand met 3596 punten.

Bij de mannen is Pieter Braun na de eerste vijf onderdelen als zevende geklasseerd in de tussenstand van de tienkamp met 3954 punten. Hij staat één plek boven Eelco Sintnicolaas, die evenals Broersen in Londen de strijd met een blessure moest staken. In Talence heeft hij de eerste dag goed doorstaan.

De Canadees Damian Warner leidt met 4369 punten. De Franse wereldkampioen Kevin Mayer meldde zich kort voor aanvang af.