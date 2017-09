Besseling sluit KLM Open positief af

Wil Besseling heeft de KLM Open met een goed gevoel afgesloten. De Noord-Hollandse golfer, die op de Challenge Tour uitkomt, had zondag voor zijn vierde en laatste ronde op The Dutch in Spijk slechts 67 slagen (-4) nodig. Daarmee leverde hij zijn beste prestatie tijdens deze vierdaagse voor eigen publiek op de Europese Tour.

Besseling belandde op een score 276 (-8). Daarmee neemt hij voorlopig de gedeelde twintigste plek in. Zijn beste prestatie tot dusver tijdens de KLM Open behaalde Besseling vorig jaar, toen hij op de 28e plaats eindigde.

Daan Huizing, die eveneens op de Challenge Tour speelt, ging zondag eveneens rond in 67 slagen. Daarmee kwam hij uit op een eindscore van 279 slagen. Max Albertus eindigde na een slotronde van 68 slagen op een totaal van 280.

Ralph Miller kwam zijn vierde ronde met 75 slagen slecht door. Daarmee belandde hij op 289 slagen in het klassement.

Titelverdediger Joost Luiten miste zaterdagochtend na de voltooiing van de tweede ronde de cut.