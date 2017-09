Dumoulin met Sunweb naar wereldtitel

Team Sunweb heeft de wereldtitel veroverd bij de ploegentijdrit voor merkenteams op de WK wielrennen in het Noorse Bergen. De ploeg met daarin de Nederlanders Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Sam Oomen was de snelste op het parcours in Bergen over 42,5 kilometer. De andere drie ploeggenoten bij de ploeg van de Nederlandse teambaas Iwan Spekenbrink waren Michael Matthews, Lennard Kämna en de Søren Kragh Andersen.

Sunweb bleef BMC 8 seconden voor. Team Sky pakte brons op 22 seconden. Dumoulin en zijn ploeggenoten sloegen toe in het laatste deel van de tijdrit. Bij de tussenpunten klokten ze slechts de vierde en tweede tijd. BMC leek op weg naar de derde wereldtitel, maar moest in het laatste deel na de klim twaalf seconden toegeven. Regerend wereldkampioen Quick-Step, met Niki Terpstra, eindigde als vierde op 35 seconden. LottoNL-Jumbo werd zevende op 1.19 minuut.

,,We wisten dat we goed bezig waren, maar dit is echt onverwacht”, zei een totaal verraste Dumoulin na afloop. ,,Dit is dé teamwedstrijd van het jaar en die hebben we gepakt.” De tijdritspecialist beaamde dat het plan om lang met zes rijders bijeen te blijven succesvol was gebleken. ,,We probeerden om bij elkaar te blijven tot na de lange klim en dat heeft op het einde goed uitgepakt.”

Eerder op de dag greep Sunweb (dat bij de vrouwen op de Nederlandse licentie rijdt, maar bij de mannen op een Duitse licentie) ook al verrassend goud bij de vrouwen. De ploeg met de Nederlandse wielrensters Lucinda Brand, Floortje Mackaij, Sabrina Stultiens en Ellen van Dijk had hiervoor nog nooit de wereldtitel in de ploegentijdrit veroverd.