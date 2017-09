Eerste WTA-titel tennisster Dijas

De Kazakse tennisster Zarina Dijas heeft voor het eerst in haar loopbaan een toernooi op de WTA Tour gewonnen. De 23-jarige speelster versloeg in de finale van het toernooi van Tokio de Japanse Miyu Kato in twee sets: 6-2 7-5. Beide speelsters waren als qualifier in het hoofdtoernooi beland. Dijas had drie jaar geleden al de finale gehaald van hetzelfde toernooi, dat toen nog in Osaka werd afgewerkt. Toen was de Australische Sam Stosur nog te sterk.

Dijas had zaterdag de Amerikaanse titelverdedigster Christina McHale in de halve finales uitgeschakeld en had eerder ook al de als tweede geplaatste Zhang Shuai uit China verslagen. De nummer 100 van de wereld brak de service van haar opponente twee keer in de eerste set, forceerde een break in de vijfde game van de tweede set, maar leverde haar opslag meteen weer in. Na een vierde break benutte Dijas op haar eigen service meteen haar eerste matchpoint.