Frankrijk en België in finale Daviscup

De tennisploegen van Frankrijk en België hebben de finale van de Daviscup bereikt. In Lille versloeg Jo-Wilfried Tsonga Dusan Lajovic in vier sets (2-6 6-2 7-6 (5) 6-2) en zette Frankrijk op een onoverbrugbare 3-1 tegen Servië. In Brussel bogen de Belgen David Goffin en Steve Darcis een 1-2 achterstand om tegen Australië.

Lajovic had Servië, dat het moet stellen zonder de geblesseerde Novak Djokovic, vrijdag nog op voorsprong gezet tegen Frankrijk door Lucas Pouille te verslaan. Tsonga won zijn enkelpartij van Laslo Djere waarna het duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut Frankrijk aan de leiding bracht op zaterdag.

De Fransen gaan op voor de tiende Daviscupwinst en treffen in de finale België dat nog nooit wist te winnen, maar al wel twee keer eerder in de finale stond. Australië (28-voudig winnaar) leek echter, met Nick Kyrgios, op weg naar de finale. Na de eerste setwinst van Kyrgios sleepte Goffin er drie keer een 6-4 uit en gaf zo Darcis de kans om België voor eigen publiek naar de finale te loodsen. De 33-jarige Belg slaagde met vlag en wimpel. Hij gunde de tien jaar jongere Jordan Simpson geen set: 6-4 7-5 6-2.

Vorig jaar was Argentinië nog de winnaar van de Daviscup. De Argentijnen degradeerde zondag uit de wereldgroep door te verliezen van Kazachstan (2-3). Argentinië speelde zonder topspelers Juan Martín del Potro en Federico Delbonis.