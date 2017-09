Fransman Wattel wint KLM Open

Golfer Romain Wattel heeft de KLM Open op zijn naam geschreven. De 26-jarige Fransman bleek op de slotdag op The Dutch in Spijk over de sterkste zenuwen te beschikken. Hij speelde na een bogey op de elfde hole daarna alle holes netjes par, waardoor hij in de eindstand de twintigjarige Canadees Austin Connelly één slag voor wist te blijven. Zes spelers, onder wie oud-winnaar Lee Westwood uit Engeland, belandden op de derde plek op twee slagen van de nieuwe kampioen.

Wattel meldde zich zaterdag boven in het klassement. Hij ging rond in 64 slagen, de beste score van de derde omloop. Een dag later had hij 69 slagen nodig voor zijn slotronde. Dat was net voldoende om Connelly, die zondag afsloot met 66 slagen, van de eindzege af te houden. Wattel eindigde op een score van 269 (-15).

Wattel, die zijn eerste titel op de European Tour veroverde, is bij de KLM Open de opvolger van Joost Luiten, die zaterdagochtend de cut niet haalde. De Fransman nam voor de zevende keer deel aan het Nederlandse toptoernooi. In 2014 eindigde hij op de gedeelde vijfde plek.

Wattel verdiende met zijn triomf in Spijk een bedrag van 300.000 euro. Hij verkreeg bovendien het speelrecht op de European Tour tot en met 2019.

Wil Besseling was op de twintigste plaats de hoogst geklasseerde Nederlander. Hij eindigde op een totaal van 276. Daan Huizing (38e met 279), Max Albertus (48e met 280) en Ralph Miller (70e met 289) mochten ook meedoen aan de twee slotronden.