Haase houdt hoop tennissers levend

Robin Haase heeft de stand in het Daviscupduel tussen Nederland en Tsjechië zondag in evenwicht gebracht: 2-2. De Hagenaar versloeg in de eerste van twee enkelpartijen op de slotdag van de play-off om een plaats in de wereldgroep Jiri Vesely in vier sets: 6-1 1-6 6-3 6-4.

Later op de middag neemt Thiemo de Bakker het in de vijfde en beslissende partij op tegen Lukas Rosol.

De Tsjechen hadden vrijdag een 2-0-voorsprong genomen na winst van Vesely op De Bakker en Rosol op Haase. De dubbelpartij werd zaterdag gewonnen door Haase en Matwé Middelkoop.

,,Het was een fantastische wedstrijd, van echt een hoog niveau. Ik werd een beetje gek van hem, hij speelde heel anders dan tegen Thiemo. Het was lang ‘fiftyfifty’, maar ik hield het niveau langer vast”, vertelde Haase bij Ziggo Sport. Hij legde uit dat het spelen van de eerste partij hem beter was bevallen dan het wachten vrijdag op de vijfsetter van De Bakker. ,,Je leeft dan mee met Thiemo. Ik weet ook dat hij het fijn vindt als ik erbij zit. Bij een andere speler doe ik dat misschien niet. Je hoopt dat hij hem eruit sleept. Dat lukte helaas niet en dan moet je je nog opladen voor je eigen partij.”

Haase sprak zijn hoop uit op een stunt van De Bakker. ,,Het publiek is fantastisch en Thiemo is een echte Daviscupspeler. Hij heeft een moeilijke tijd gehad, maar toch geloof ik in hem.”

Haase pakte in no-time de eerste set, maar verloor al net zo snel de tweede. In de derde set was een break in de achtste game voldoende, in de vierde een break in de zevende game waarna Haase zijn derde wedstrijdpunt benutte.