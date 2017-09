Hamilton wint in Singapore en loopt verder uit

Lewis Hamilton heeft de zestigste overwinning uit zijn loopbaan in de Formule 1 behaald. De Britse coureur deed dat zondag in de Grote Prijs van Singapore, waar hij was begonnen vanaf de vijfde plek. Hamilton nam al snel in de race de leiding, nadat Max Verstappen, Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel kort na de start na een crash uitvielen. Verstappen werd door de twee Ferrari’s klemgereden, en moest de strijd voor de zevende keer dit seizoen staken.

Hamilton was twee weken terug bij de vorige race, in Italië, ook de rapste. De drievoudig wereldkampioen van Mercedes nam toen de leiding in de WK-stand over van Vettel, en zondag liep hij door zijn zege en het vroege uitvallen van zijn Duitse rivaal verder uit.

Daniel Ricciardo, ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, eindigde in Singapore als tweede. Valtteri Bottas (Mercedes) finishte als derde op het stratencircuit van Marina Bay.