Herlings sluit seizoen in stijl af

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag de afsluitende GP du Pays Montbéliard in het MXGP-kampioenschap op zijn naam geschreven. De 23-jarige Brabander kwam na een derde en eerste plaats in punten gelijk met de Sloveen Tim Gajser, maar won de GP op basis van de uitslag van de tweede manche.

Het is de derde GP-zege op rij voor de Brabander. De Italiaan Antonio Cairoli pakte vorige week in Assen al de wereldtitel. Herlings is in de titelstrijd uiteindelijk als tweede geëindigd op vijftig punten van Cairoli.

Herlings was de beste in de tweede manche in Villars-sous-Écot. De KTM-coureur bleef de Brit Max Anstie en Gajser voor. In de eerste manche was hij als derde gefinisht achter Gajser en de Franse Romain Febvre. Glenn Coldenhoff sloot het seizoen af met een zevende en negende plaats. In het WK eindigde hij als tiende.