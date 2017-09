Perez verlengt contract bij Force India

De Mexicaan Sergio Perez komt ook volgend jaar in de Formule 1 uit voor het team Sahara Force India. Perez debuteerde in 2011 bij Sauber en reed in 2013 als vervanger van Lewis Hamilton bij McLaren. Sinds 2014 staat hij onder contract bij Force India waarvoor hij vier keer een podiumplaats bereikte.

Perez sloot het WK vorig jaar af als zevende, een positie die hij momenteel ook bezet. De Fransman Esteban Ocon is de andere rijder bij Force India. ,,Met Sergio naast Esteban hebben we vastigheid in ons team met een van de meest opwindende raceduo’s in de Formule 1”, zei mede-eigenaar Vijay Mallya. Perez, die zou worden begeerd door andere teams waaronder Renault, reageerde al net zo verheugd. ,,Ik voel me thuis hier en ben trots op wat we als team al hebben bereikt”, aldus de Mexicaan.