Sunweb troeft Boels af bij WK ploegentijdrit

De Nederlands wielerploeg Team Sunweb heeft zondag in het Noorse Bergen bij de WK wielrennen de titel veroverd op de ploegentijdrit bij de vrouwen. Met Lucinda Brand, Floortje Mackaij, Sabrina Stultiens en Ellen van Dijk reden er vier Nederlandse rensters in de ploeg die verder bestond uit de Canadese Leah Kirchmann en de Amerikaanse Coryn Rivera. Sunweb onttroonde het eveneens Nederlandse Boels-Dolmans dat op 12 seconden als tweede eindigde.

Het Duitse Cervélo-Bigla was na 42,5 kilometer goed voor de derde tijd, op 28 seconden van de winnaars.

Voor Boels-Dolmans kwamen onder anderen Chantal Blaak, Amy Pieters en olympisch kampioene Anna van der Breggen in actie. De ploeg had bij het tweede meetpunt, kort na de lastigste klim, de leiding overgenomen van het snel gestarte Cervélo. Bij het derde meetpunt, na de afdaling, was Sunweb de snelste. Het verschil was toen nog minimaal maar in de slotkilometers nam het team verder afstand.

Voor Van Dijk was het al de vierde keer dat ze deel uitmaakte van de winnende ploeg. In 2012 en 2013 won ze goud met Specialized-lululemon, vorig jaar reed ze nog voor Boels.