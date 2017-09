Verstappen: ik kon geen kant meer op

De verwachtingen rond Max Verstappen waren zondag hooggespannen, maar de Grote Prijs van Singapore duurde voor de Nederlandse Formule 1-coureur niet langer dan een seconde of tien. Na een crash met de Ferrari’s van Kimi Raikkönen en Sebastian Vettel moest Verstappen met zijn zwaarbeschadigde Red Bull de strijd staken.

,,Wat kan je er aan doen als je ‘gesandwicht’ wordt? Het was heel duidelijk wat er gebeurde. Ik kon geen kant meer op”, zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

Volgens Ferrari was het Verstappen die in de fout ging. De Limburger kon daar niet bij. ,,Vettel wilde mij afknijpen, maar hij zag waarschijnlijk niet dat Kimi daar zat. Kimi week uit naar rechts, en Sebastian naar links. Wat verwacht hij dan, dat ik op de rem ga? Ik werd afgeknepen. Dan knal je met z’n drieën op elkaar. Als je strijdt voor het WK, dan moet je niet zulke risico’s nemen”, aldus Verstappen, die voor de zevende keer dit seizoen uitviel in een wedstrijd. ,,Het is niet mijn jaar, dat is nu weer gebleken. Ik moet positief blijven. Al met al was het weer een goed weekend, op de race na. De snelheid is er wel.”

Ook voor Jos Verstappen was het helder. ,,Kimi drukt hem naar Vettel toe en Max raakt Vettel. Dat is niet zo handig van Kimi. Dit verpest het hele weekend, vooral voor Max. Hij heeft een gewoon een goed resultaat nodig”, sprak de vader van Max.