Verstappen na crash snel klaar in Singapore

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Singapore al snel uitgevallen. De Nederlandse Formule 1-coureur, die was vertrokken vanaf de tweede plek, werd kort na de start klemgereden door de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Raikkönen. Verstappen en Raikkönen crashten en moesten de strijd staken, net als Vettel kort daarop.

Het is voor de negentienjarige Verstappen de zevende keer dit seizoen dat hij de finish niet haalt. Eerder gebeurde dat in Bahrein, Spanje, Canada, Azerbeidzjan, Oostenrijk en België. Verstappen kwam daarmee op gelijke hoogte met Christian Klien (2006), David Coulthard (2007) en Mark Webber (2007), die in hun Red Bull ook in één seizoen in zeven wedstrijden voortijdig uitvielen.

Vettel raakte twee weken terug tijdens de Grand Prix van Italië zijn koppositie in het klassement kwijt aan Lewis Hamilton, en zal door de snelle crash de achterstand vermoedelijk verder zien oplopen.