Zonderland en Deurloo heersen aan de rekstok

Turners Epke Zonderland en Bart Deurloo hebben ruim twee weken voor de WK in het Canadese Montreal vorm getoond. Bij de wereldbekerwedstrijd van Parijs ging de winst op de rekstok naar Zonderland en pakte Deurloo het zilver. De Japanner Yusuke Tanaka werd derde (14,450).

Zonderland, de olympisch kampioen van 2012, kwam tot een score van 14,800 voor zijn oefening met twee vluchtcombinaties. Deurloo zat met een strakke oefening in de buurt: 14,750.

Zonderland werd na een redelijke oefening op het onderdeel brug zesde (13,700). Olympisch brugkampioen Oleg Verniajev won de finale met 15,250 punten. Op voltige eindigde Deurloo op de achtste en laatste plaats. Door een val behaalde hij 13,100 punten.

Sanne Wevers kon op de balk geen rol van betekenis spelen in de strijd om de medailles, maar keek toch met enige tevredenheid terug op haar laatste optreden voordat ze naar Montreal afreist. De olympisch kampioene viel eraf bij haar drievoudige pirouette en kwam slechts tot een score van 12,900. Wevers had zich zaterdag nog als derde gekwalificeerd voor de finale met 14,100. ,,Helaas vandaag nog een foutje, maar verder stond ik weer als de oude Sanne op de balk”, meldde Wevers op Instagram. De zege in Parijs was voor de Roemeense Larisa Iordache.

Bram Verhofstad miste op het onderdeel vloer een podiumplaats (vierde met 14,050 punten).