Arsenal raakt Welbeck kwijt met liesblessure

Arsenal moet het weer een tijdje stellen zonder Danny Welbeck. De Engelse aanvaller viel zondag in de stadsderby tegen Chelsea (0-0) uit met een liesblessure. Manager Arsène Wenger vreest dat hij Welbeck een aantal wedstrijden moet missen.

,,Ik weet niet precies hoe ernstig het is, het lijkt relatief mee te vallen, maar een liesprobleem is altijd vervelend”, zei de Franse trainer. Welbeck maakte dit seizoen al drie doelpunten in de Premier League, waarmee hij de clubtopscorer is. De 26-jarige Engelsman kwam de afgelopen jaren door diverse blessures slechts sporadisch in actie voor Arsenal.