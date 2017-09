Campenaerts gaat door met andere Lotto

De Belgische wielrenner Victor Campenaerts (25) rijdt komend jaar voor Lotto Soudal. De Europees kampioen tijdrijden is afkomstig van LottoNL-Jumbo waar zijn contract dit seizoen afloopt. Hij tekende bij zijn nieuwe ploeg tot eind 2019.

,,Toen Lotto Soudal interesse toonde om mij naar de ploeg te halen, heb ik niet lang getwijfeld”, liet Campenaerts weten. ,,Ik ben blij om als Belgische renner opnieuw in eigen land te rijden, al ben ik heel dankbaar voor de tijd bij LottoNL-Jumbo. Ik zal bij Lotto Soudal een aantal bekende gezichten tegenkomen, waaronder Tiesj Benoot met wie ik bij de belofteploeg nog heb samen gereden.”

Campenaerts werd in 2014 prof bij Topsport Vlaanderen. In 2016 maakte hij de overstap naar LottoNL-Jumbo. Naast de Europese titel in het tijdrijden won Campenaerts dit jaar ook een tijdrit in de Ruta del Sol. Vorig jaar kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden.