Dumoulin twijfelt over fietswissel op WK

Fietswissel of niet, Tom Dumoulin laat zich door noviteiten niet van de wijs brengen in zijn voorbereiding op de wereldtitelstrijd tijdrijden voor elite. En om eerlijk te zijn, weet de topfavoriet voor het mondiale goud in het Noorse Bergen nog niet of hij woensdagmiddag aan de voet van de slotbeklimming op het parcours zijn tijdritfiets omwisselt voor een gewone wegfiets.

Er is na een voorstel van de Nederlandse bondscoach Thorwald Veneberg door de Noorse organisatie een zone ingericht waar alle deelnemers aan het WK tijdrijden kunnen overstappen op een andere fiets. Dat is niet eerder gebeurd in de geschiedenis van het tijdrijden op een mondiaal toernooi. Twee mecaniciens zijn toegestaan in de speciale strook: een die de tijdritfiets aanneemt, de ander om de wegfiets aan te geven en de coureur op gang te duwen. Een toekijkend jurylid geeft met een fluitsignaal aan dat de mecanicien moet stoppen met duwen.

,,Ik vind het prima hoor, zo’n wisselstrook, als alles maar goed georganiseerd is. Als ik normaal afstap en de volgende fiets aanpak, dan kan er weinig misgaan. Maar of ik er ook gebruik van zal maken, bekijk ik dinsdag wel. Dan ga ik het parcours nog een keer goed verkennen. Die laatste klim is echt niet zo lastig als op het profielkaartje stond aangegeven. Volgens mij is het geen 9,1 procent, maar iets van zeven. Jammer, het had van mij best lastiger mogen zijn. In dat geval was het helemaal geen vraag geweest of er zou moeten worden gewisseld’’, zei de Limburger in zijn vooruitblik op de race van woensdag die finisht op Mount Fløyen, een 3,4 kilometer lange beklimming.

Dumoulin vertrekt als voorlaatste, om 17.02 uur. Chris Froome gaat anderhalve minuut voor hem weg, de wereldkampioen van het WK in Qatar, Tony Martin uit Duitsland, is de laatste vertrekker. Wilco Kelderman, de andere Nederland die meedoet, rijdt om 15.33 uur van het startpodium in Bergen.