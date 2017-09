Golfer Leishman zegeviert in Lake Forest

De Australische golfer Marc Leishman heeft het BMW Championship op zijn naam geschreven, het voorlaatste toernooi voor de grote finale op de Amerikaanse tour. De 33-jarige prof eindigde na vier ronden op de Conway Farms in Lake Forest op 261 slagen, 23 onder par. Hij had vijf slagen voorsprong op de Engelse olympisch kampioen Justin Rose en de Amerikaan Rickie Fowler.

Leishman boekte zijn derde toernooizege op de Amerikaanse tour. Hij sloot af met een ronde van 67 slagen (-4) en schoof in de stand van de FedExCup op naar de vierde plaats. De Amerikaan Jordan Spieth eindigde door een prima slotronde van 65 slagen als zevende in Lake Forest en bleef koploper in dat lucratieve klassement.

De beste dertig golfers van de tour maken zich op voor het laatste toernooi dat donderdag begint, het Tour Championship. Plaats van handeling is golfbaan East Lake in Atlanta. De winnaar van de FedExCup incasseert een bonus van 10 miljoen dollar.