Koops: beter dan Sotsji is realistisch

Een medaille-aantal noemde Arie Koops niet, maar de Nederlandse shorttrackers moeten het in februari in Zuid-Korea wel beter doen dan tijdens de vorige Winterspelen van 2014 in Sotsji. ,,De kleur van de medaille kan veranderen, of we gaan er meer halen. Ik denk dat het een realistische doelstelling is dat we het beter doen dan Sotsji”, zei de technisch directeur van de KNSB maandag in Thialf, waar hij vooruit keek naar het nieuwe seizoen.

In Sotsji haalde Nederland bij het shorttrack één medaille. Sjinkie Knegt eindigde als derde op de 1000 meter. De relayploeg bij de mannen hoopte ook op eremetaal, maar in de finale ging Freek van der Wart onderuit. Drie weken later behaalde de ploeg van coach Jeroen Otter wel de wereldtitel.