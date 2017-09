Oranje-vrouwen als toptrio naar WK tijdrijden

Ze zullen alle drie naar een ander wijzen als de grote favoriete voor de wereldtitel tijdrijden voor vrouwen, maar een feit is dat Nederland dinsdag met drie toptroeven aan de start van het WK verschijnt. Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Anna van der Breggen mikken allen op de hoogste eer.

,,De vorm is goed’’, zegt Van der Breggen, in 2015 winnares van de zilveren plak in de chrono. ,,Het wordt ongelooflijk afzien, en eigenlijk is er niets leuks aan deze discipline’’, vindt Van Vleuten, die nog nooit eremetaal bemachtigde op een wereldkampioenschap. ,,Ik heb het hele seizoen tussen de besten gezeten als het om tijdritten ging. Ik heb er dus vertrouwen in’’, biecht Van Dijk op. Zij is veruit de meest ervaren deelneemster van het trio, met haar tiende WK-optreden. Ze werd in 2013 wereldkampioene op het onderdeel.

Zondag liep Van der Breggen (27) met haar ploeg Boels-Dolmans tegen een teleurstelling aan door het missen van het goud op het WK ploegentijdrit. ,,Die tegenvaller was echt niet zo groot als iedereen dacht. Tweede worden is ook nog goed, en ik voelde me prima. Al betekent dat niet dat ik dan automatisch ook in een individuele tijdrit zo voor de dag kom. Bij een ploegentijdrit gaat het om veel intervallen kunnen rijden, korte stukjes met een hoge snelheid op kop en dan weer proberen te herstellen. In een individuele tijdrit moet je kunnen indelen en zorgen dat je niet te vroeg kapot gaat.’’

Dat overkwam de 30-jarige Ellen van Dijk zondagmiddag in elk geval niet tijdens gouden race van de Sunweb vrouwen. ,,Ik de motor, de motor’’, zo zwakt ze haar aandeel af. ,,Het was denk ik meer een kwestie van de krachten van iedereen op de beste manier inzetten. Het is wel zeker dat de wereldtitel in de ploegentijdrit erg goed is voor de moraal. Al zeg ik erbij dat het parcours dat er ligt, niet echt het mijne is. Dat maakt sowieso weinig uit, want ik moet maximaal gaan en wat het dan oplevert, zien we wel’’, aldus Van Dijk, die Van Vleuten tot de grootste kanshebster bombardeert.

,,Nou, dat zal wel, ik houd me totaal niet bezig met wie er favoriet is’’, reageert de Wageningse. ,,Ik moet gewoon de beste tijdrit van mijn leven fietsen. Het is wel een fijn parcours: je kunt geen moment in je ritme komen. Het gaat op en af, je moet kunnen sturen, afdalen en klimmen. Echt voor de allroundsters onder ons’’, meent Van Vleuten.