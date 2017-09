Smulders verovert opnieuw wereldbeker BMX

Laura Smulders heeft voor het tweede jaar op rij de wereldbeker BMX veroverd. Haar tweede plaats in de zesde en laatste race in het Argentijnse Santiago del Estero volstond om de eindzege in het klassement veilig te stellen. De 23-jarige Nederlandse fietscrosser, bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen winnares van het brons, hield de Colombiaanse Mariana Pajon achter zich in de eindstand.

Pajon won wel de laatste race, maar kon Smulders de cup niet meer afhandig maken. Judy Baauw werd vijfde in de finalerace en die klassering behaalde ze ook in de eindstand van de wereldbeker.

Bij de mannen wist Twan van Gendt de finale te halen in de slotrace. Hij eindigde als zesde, hetgeen hem de vijfde plaats opleverde in de eindstand van de wereldbeker. Eén positie achter Dave van der Burg, die in de kwartfinales werd uitgeschakeld. De Fransman Sylvain André won de wereldbeker bij de mannen. Hij had genoeg aan de derde plaats in de laatste race.

Smulders maakt een sterk seizoen door. De Gelderse greep de Europese en Nederlandse titel en won drie van de zes manches in de wereldbekercyclus, die dit jaar Papendal, Heusden-Zolder en Santiago del Estero aandeed. Alleen het WK viel tegen. Smulders haalde wel de finale, maar finishte slechts als zesde.