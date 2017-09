Sportclubs nog altijd boven 5 miljoen leden

Het totaal aantal leden van de bij sportkoepel NOC*NSF aangesloten bonden bedraagt nog altijd meer dan 5,2 miljoen (5.276.778). In 2016 was wel sprake van een daling, maar met 0,2 procent was dat minimaal ten opzichte van 2015, blijkt uit de cijfers van NOC*NSF.

Aangezien veel mensen lid zijn van meer dan een bond, telt de sportkoepel ruim 4,3 miljoen (4.367.056) personen die lid zijn van een van de 75 aangesloten sportbonden.

Bij 33 bonden groeide vorig jaar het aantal leden, waarbij de gymnastiekunie KNGU met 5810 nieuwelingen de grootste stijging liet zien. Gevolgd door voetbalbond KNVB met een aanwas van 4481 leden en golffederatie NGF met 3755 leden erbij. Veertig sportbonden lieten een daling zien. De tennisbond KNLTB leed het grootste verlies met 16.094 minder leden. De bond zag vooral jongens tot en met zeventien jaar weglopen.

De sportbonden telden in 2016 bijna 3,5 miljoen lidmaatschappen onder mannen en ruim 1,8 miljoen onder vrouwen. De lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor komt vooral op het conto van de mannen met 14.629 opzeggingen. De vrouwen lieten een daling van maar 885 lidmaatschappen zien.

Het aantal sportclubs vertoont al enkele jaren een licht dalende trend. In 2016 vielen 123 clubs af, waardoor Nederland vorig jaar 24.546 sportverenigingen telde.

De KNVB is veruit de grootste bond met ruim 1,2 miljoen leden, de tennisbond is ondanks de ledendaling nog altijd de nummer twee met 582.918 leden. Sportvisserij Nederland is de op twee na grootste bond met 562.653 leden.

,,We zien dat sportclubs in staat zijn miljoenen Nederlanders aan zich te binden. Daarmee blijft de sportclub behoren tot de kern van het sociale leven in heel veel wijken in Nederland”, aldus manager sportontwikkeling Erik Lenselink.