Teleurgestelde Fiege weg bij handballers

Joop Fiege is per direct gestopt als bondscoach van het Nederlands mannenteam. Na drie jaar ziet hij geen heil meer in een verdere samenwerking. Fiege kan zich niet vinden in het topsportbeleid, de uitvoering en de visie daarop bij zijn werkgever. ,,Dat is het belangrijkste breekpunt geweest voor zijn besluit”, liet het Nederlands handbalverbond (NHV) weten.

Fiege betoogt dat hij als bondscoach met hart en ziel heeft gewerkt. ,,Op sportief vlak hebben we stappen gemaakt. We hebben KroatiĆ« en Hongarije laten wankelen en van Polen en Zwitserland gewonnen. Toch is de emmer voor mij nu vol. Ik ben teleurgesteld en heb daarom besloten om mijn functie neer te leggen.”

Het NHV zegt het besluit van Fiege te betreuren, maar zijn beslissing te respecteren. ,,Joop Fiege heeft de afgelopen zeven jaar enorm veel betekend voor het NHV en bijgedragen aan de ontwikkeling van spelers van de nationale jeugdselecties en het Nederlands mannenteam.”

Het is nog niet bekend wie Fiege zal opvolgen richting de WK-kwalificatiewedstrijden eind oktober.