Van Baarle naar ploeg Froome

Wielrenner Dylan van Baarle sluit volgend jaar aan bij Team Sky, de ploeg van de Britse viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. De 25-jarige Van Baarle mag zich vooral richten op de voorjaarsklassiekers en de kleine ronden. De Zuid-Hollander komt over van Cannondale.

Van Baarle reed een sterk voorjaar met als uitschieter zijn vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. De Britse topploeg ziet in hem een welkome versterking. ,,Hij is een renner die de aanval niet schuwt en ervoor gaat. Hij kan zich bij ons verder ontwikkelen”, aldus ploegleider Servais Knaven.

Van Baarle was geselecteerd voor de WK wielrennen deze week in het Noorse Bergen, maar moest zich afmelden met pijnlijke ribben. Die blessure liep hij op bij een valpartij in de Ronde van Groot-Brittannië.

De toekomst van Van Baarle leek deze zomer onzeker, omdat zijn werkgever Cannondale te kennen gaf dat het voorbestaan in gevaar was door het wegvallen van een belangrijke sponsor. Hoewel ploegmanager Jonathan Vaughters kortgeleden kon melden dat er een nieuwe hoofdsponsor is gevonden, heeft Van Baarle de stap naar een van de grootste ploegen in de WorldTour kunnen maken.

,,Dit is de beste stap die ik kan maken in mijn carrière, ik ben heel blij dat ik de komende twee jaar voor Sky fiets, waarschijnlijk de beste ploeg uit het peloton”, liet Van Baarle weten. ,,Ik hoop volgend jaar goed te presteren in de voorjaarsklassiekers, maar wil me ook laten zien in de kleine etappekoersen. Ik heb een goede tijdrit in de benen, dus wil echt als doel stellen dat ik me ontwikkel als allrounder. Hoofddoel is het podium in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.”