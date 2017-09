Wanhopige Fury wil weer boksen

Voormalig wereldkampioen boksen Tyson Fury wil de ring weer in. De 29-jarige Brit heeft echter één probleem: hij is nog altijd voor onbepaalde tijd geschorst wegens doping. Zijn zaak is echter nog steeds niet door het Britse antidopingbureau afgehandeld. Daardoor kan de Britse boksbond nog geen beslissing nemen over een mogelijke rentree van de onberekenbare zwaargewicht.

Volgens Fury wordt hem momenteel groot onrecht aangedaan. ,,Hoe lang moet ik nog wachten? Zuiver mijn naam en laat mij terugkeren naar mijn vroegere glorietijd. Ik ben onschuldig, laat me vrij.”

Fury heeft sinds zijn overwinning op Vladimir Klitsjko in november 2015 niet meer gebokst. Hij ging na dat wereldtitelgevecht door een diep dal. Hij raakte aan de drank, werd depressief en kondigde een paar keer zijn definitieve afscheid van de ring aan. Daar kwam Fury echter steeds weer op terug.

,,Het onderzoek naar mij loopt nu al vijftien maanden. Bij anderen duurt zo’n zaak maar een paar maanden. Waarom word ik anders behandeld? Er zal toch wel een wet voor mensenrechten zijn, die voorkomt dat iemand dit moet meemaken?”