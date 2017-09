Justitie in cassatie tegen straf Pistorius

Het Openbaar Ministerie in Zuid-Afrika gaat in cassatie tegen de straf die Oscar Pistorius vorig jaar kreeg. De bekende paralympische hardloper kreeg in hoger beroep zes jaar opgelegd voor het doodschieten van zijn vriendin, het fotomodel Reeva Steenkamp.

De cassatie dient op 3 november voor het hooggerechtshof van Zuid-Afrika.

Het OM eiste in 2016 in hoger beroep vijftien jaar gevangenisstraf. Pistorius (30) loste op 14 februari 2013 de vier schoten door de badkamerdeur waardoor zijn vriendin stierf. Hij heeft steeds volgehouden dat hij dacht dat er een inbreker in de badkamer zat.