Nederlandse rensters favoriet bij WK-tijdrit

Van de Nederlandse deelneemsters aan de individuele tijdrit bij de WK wielrennen in Noorwegen wordt dinsdag veel verwacht. Ellen van Dijk is altijd kanshebster als er tegen de klok wordt gereden, al lijkt het parcours in het Noorse Bergen net te lastig voor haar. Annemiek van Vleuten liet dit jaar diverse keren zien dat ze bergop momenteel de beste is en kort voordat de vrouwen op de helft zijn van hun 21,5 kilometer lange tocht ligt een pittige helling.

De Europese titel die Van Dijk eerder dit jaar veroverde leverde Nederland een extra startbewijs op. Dat ging naar Anna van der Breggen, de olympisch wegkampioene en wellicht een outsider om de opvolger te worden van Amber Neben. De Amerikaanse hield vorig jaar in Qatar Van Dijk, de wereldkampioene van 2013, net achter zich. De tijdrit begint om 15.35, de laatste renster zal rond kwart over 5 finishen.