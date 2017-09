Rossi denkt aan flitsrentree in Aragón

Valentino Rossi heeft een spoedige rentree in de MotoGP voor ogen. De Italiaanse motorracer wil zelfs proberen komend weekeinde alweer mee te doen in de Grand Prix van Aragón. Dat is drie weken nadat hij bij een trainingsongeval zijn rechterbeen op twee plaatsen brak. Rossi zat maandag alweer voor het eerst op de motor en reed probleemloos enkele testrondjes op het circuit van Misano.

De eerzucht van de negenvoudig wereldkampioen kan het debuut van de Nederlandse wegracer Michael van der Mark in de MotoGP verhinderen. Het fabrieksteam van Yamaha wees vorig week de Rotterdammer aan als vervanger van Rossi komend weekeinde in Aragón. De renstal bracht in een verklaring naar buiten dat Rossi komende woensdag een besluit neemt over zijn deelname aan de race op het circuit MotorLand Aragón nabij het Spaanse Alcañiz.

De 38-jarige Italiaan, deze zomer voor de tiende keer in zijn carrière de snelste in de TT van Assen, moest zijn oefensessie in Misano voortijdig afbreken wegens regen. Hij zal dinsdag vermoedelijk weer op zijn machine stappen, om een beter beeld te krijgen van zijn fysieke toestand. De breuken in Rossi’s onderbeen zijn met een metalen pin vastgezet.

Rossi staat in het WK van dit jaar vierde in de tussenstand, 42 punten achter de Spaanse leider Marc Márquez.