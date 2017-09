Tennisster Rus naar tweede ronde Seoul

Tennisster Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Seoul. De Nederlandse nummer 143 van de wereldranglijst rekende in de eerste ronde af met de hoger aangeschreven Christina McHale. Rus won in twee sets van de als achtste geplaatste Amerikaanse: 6-3 6-4.

De speelster uit Monster was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Ze beet goed van zich af tegen McHale, die 81e staat op de mondiale ranking. Na ruim één uur en drie kwartier stapte ze als winnares van de baan.

Rus voegde zich bij landgenote Richèl Hogenkamp, die in de eerste ronde landgenote Kiki Bertens uitschakelde.