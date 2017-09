UCI akkoord met inkrimping wielerteams

De internationale wielerunie UCI is tijdens een vergadering in het Noorse Bergen akkoord gegaan met een inkrimping van deelnemende teams aan wegwedstrijden. Met ingang van komend jaar mogen de ploegen nog maar met acht renners in plaats van negen aan de start verschijnen bij de drie grote wielerronden (Tour, Giro en Vuelta). Het maximale aantal coureurs van één ploeg in andere wielerwedstrijden op de UCI-kalender is teruggebracht van acht naar zeven.

In juni van dit jaar had de UCI de verkleining van de wielerploegen al aangekondigd. Door de aangenomen regelwijziging kunnen nog maar 176 in plaats van 198 renners deelnemen aan de drie grote rondes. Volgens de UCI is de kans op valpartijen met minder coureurs in koers kleiner en wordt de veiligheid voor de renners, begeleiders en toeschouwers daardoor vergroot. Bovendien is het voor ploegen lastiger om wedstrijden met een renner minder volledig te controleren.

De WK baanwielrennen worden in 2019 in Pruszkow in Polen gehouden. In datzelfde jaar worden de WK baanwielrennen voor sporters met een beperking in Apeldoorn afgewerkt.