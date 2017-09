Van Rijsselberghe zakt, De Geus stijgt

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe is op de tweede dag bij de WK (RS:X-klasse) in Japan gezakt naar de zestiende plaats in het klassement. De tweevoudig olympisch kampioen kwam in Enoshima, de zeillocatie voor de Olympische Spelen van Tokio 2020, in de twee races van dinsdag als veertiende en achtste over de finish.

Kiran Badloe deed het beter. Hij zat beide races goed voorin en met een zesde en vijfde plaats klom hij in de tussenstand naar de negende plek. Lilian de Geus maakte bij de vrouwen een sprong omhoog van de twintigste naar de zesde plaats. Ze zat de drie races van dinsdag bij de besten en finishte een keer als vierde en twee keer als tweede.