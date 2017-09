Van Vleuten: het is ongelooflijk

Ze kon het amper geloven. Annemiek van Vleuten veroverde dinsdag de wereldtitel tijdrijden. ,,Ik had nooit gedacht dat ik wereldkampioen tijdrijden kon worden. Het is ongelooflijk”, vertelde ze na haar race waarin ze Anna van der Breggen en de Australische Katrin Garfoot achter zich hield.

Uiteraard moest ze even terugdenken aan haar olympische race in Rio waar ze vorig jaar door een zware val vrijwel zeker het olympisch goud misliep. ,,Je hebt ups en downs in topsport. Downs maken de ups misschien nog mooier. Ik was natuurlijk liever niet gevallen in Rio, maar dit maakt mijn verhaal wel nog specialer.”

Geschrokken had Van Vleuten gemerkt dat het kort voor de start hard begon te regenen. ,,Ik baalde en dacht: nu ben ik in topvorm en regent het. Ik gaf wat toe in de klim, reed iets voorzichtiger. Maar ik ben ook blijven focussen, mede dankzij mijn coach Loes Gunnewijk.”

Ellen van Dijk, vier jaar geleden wereldkampioene in Florence en mede-favoriet in Bergen, stelde teleur met de vijfde plaats ,,Daar was ik hier niet voor gekomen”, mopperde ze. ,,Ik hoorde dat ik na 4 kilometer al 26 seconden achter lag. Dat maak je nooit meer goed. Ik ben te langzaam gestart en het is ook een parcours waarop je nooit in je ritme komt. Ik was gewoon niet goed genoeg.”

In de ploegentijdrit, die ze won met Sunweb, had Van Dijk nog een grootse vorm laten zien. ,,Maar dit is heel anders. In een ploegentijdrit doe je het met zijn zessen, daarin versterk je elkaar. Hier moet je het allemaal zelf doen. Het is superknap wat Annemiek en Anna hier laten zien, maar voor mij is het een grote teleurstelling.”