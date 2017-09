Van Vleuten snelt naar wereldtitel tijdrijden

Annemiek van Vleuten heeft dinsdag bij de WK wielrennen in het Noorse Bergen de wereldtitel tijdrijden veroverd. De 34-jarige wielrenster uit Wageningen was op het lastige parcours over 21,5 kilometer veruit de snelste.

Ze kwam binnen na 28 minuten en 50 seconden en was daarmee 12 seconden sneller dan haar landgenote Anna van der Breggen. Het brons was voor de Australische Katrin Garfoot, die 18 tellen toegaf op de renster die normaal voor het Australische Orica-Scott uitkomt.

Ellen van Dijk, de Europees kampioene, eindigde op 52 seconden als vijfde.

Van Vleuten werd dit jaar onder meer Nederlands kampioen tijdrijden en won La Course, de prestigieuze tweedaagse tijdens de Tour de France. Ook zegevierde ze in tijdritten in de Ronde van Italië en de Ladies Tour, waarin ze eerder deze maand ook het eindklassement won. Vorig jaar leek ze in Rio op weg naar de olympische titel maar kwam ze zwaar ten val, waarbij ze meerdere breuken opliep.