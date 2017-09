Debuut Van der Mark in MotoGP onzeker

De kans dat de Nederlandse motorracer Michael van der Mark zijn debuut kan maken in de MotoGP, wordt met de dag kleiner. Valentino Rossi heeft na twee dagen testen besloten dat hij afreist naar Spanje en zijn uiterste best gaat doen dit weekeinde te rijden in de Grand Prix van Aragón.

De 38-jarige Rossi, negenvoudig wereldkampioen, brak drie weken geleden zijn been op twee plaatsen, maar zat afgelopen maandag alweer op de motor. Zijn behandelend arts heeft hem na een medische check zijn zegen gegeven. ,,Ik heb besloten naar Aragón te gaan en hoop daar te worden fit verklaard voor de race”, aldus Rossi.

Het fabrieksteam van Yamaha had vorige week Van der Mark aangewezen als vervanger van Rossi voor Aragón. De Rotterdammer zit nu ineens in de wachtkamer. Hij gaat in ieder geval meer naar Spanje, maar zal pas in actie komen als Rossi niet door de verplichte fitheidstest aldaar komt. ,,Natuurlijk wil ik graag op die Yamaha springen, maar ik steun Rossi volledig in zijn poging alsnog te rijden”, zei Van der Mark, die uitkomt in het WK Superbike. ,,Als Rossi zich toch moet terugtrekken, dan wordt het wel een grote sprong in het diepe voor mij, want ik heb nog nooit op een MotoGP-motor gezeten.”

De eerzuchtige Rossi, die vierde staat in het WK van dit jaar, had dinsdag twintig rondjes op het circuit van Misano gereden. Hij voelde wel pijn, maar omdat zijn arts zo positief was, waagt hij de gok. Zijn teammanager Massimo Meregalli was wat minder optimistisch. ,,Ik vraag me af of het gaat lukken. Een compleet raceweekeinde vergt veel van een racer en zeker op een circuit als Aragón met zijn grote hoogteverschillen.”