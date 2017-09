Duel Dumoulin-Froome verwacht in Bergen

Tom Dumoulin en Chris Froome vertrekken woensdag als favorieten in de strijd om de wereldtitel tijdrijden in het Noorse Bergen. Dumoulin, tweede op de tijdrit bij de Olympische Spelen in Rio, wordt beschouwd als de beste tijdrijder van dit moment. Froome, ook een erkend specialist, heeft mogelijk voordeel omdat het flink bergop gaat in de slotkilometers en hij als de iets betere klimmer te boek staat.

Froome gaat om kort na 17.00 uur van start, Dumoulin anderhalve minuut later. Titelverdediger Tony Martin start daarna als laatste. Voor de Duitser is de slotfase van het 31,5 kilometer lange parcours met de beklimming van de Mount Fløyen, een helling van 3400 meter lengte en een gemiddelde stijging van 9,1 procent, normaal gesproken te zwaar.

Vraag is welke renners ervoor kiezen om net voor de slotklim de tijdritfiets te verruilen voor een normale racefiets. Een fietswissel kost tijd, maar is wellicht toch lonend.

De tijdrit begint om 13.05 uur. Wilco Kelderman, de tweede Nederlandse deelnemer, vertrekt om 15.33 uur.