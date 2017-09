Dumoulin verbaasd over eigen kracht

Tom Dumoulin dacht dat het metertje op zijn fiets, dat de getrapte wattages aangeeft, niet werkte. Zo goed was hij op de individuele tijdrit in het Noorse Bergen die hem zijn eerste wereldtitel opleverde. ,,Ik kan het niet geloven. Ik had zo’n goede dag. Ik dacht dat mijn powermetertje kapot was”, zei de Limburger van Team Sunweb, die alleen de Sloveen Primoz Roglic na 31 kilometer met daarbij een lastige slotklim binnen de minuut zag eindigen. De Brit Chris Froome pakte het brons, maar van het verwachte duel tussen hem en Dumoulin was geen sprake.

Zo goed was de wereldkampioen, die zijn eerder geplande wissel van de tijdritfiets naar een gewone racefiets voor de klim achterwege liet. ,,Ik heb lang getwijfeld, maar toen ik deze klim vrijdag had verkend besloot ik dat we geen risico zouden nemen. Ik kan bovendien heel goed klimmen op mijn tijdritfiets.” Dat bleek wel in de opgemeten tijden van alle deelnemers: alleen de nummer twee van de dag fietste sneller de 3 kilometer lange Mount Fløyen op dan hij.

Toch was Dumoulin in de weken voorafgaand aan de grote clash met andere erkende hardrijders allerminst zeker van zichzelf geweest. ,,Ik voelde me niet goed en meende dat ik zeker niet over de benen beschikte die ik nodig zou hebben voor een tijdrit. Totdat ik afgelopen weekend in Bergen arriveerde. Misschien omdat het er mooi weer was, veranderde mijn gevoel. Ik had plotseling het goede gevoel weer te pakken. En toen ik vertrok vanaf het startpodium, had ik meteen in de gaten dat ik in orde was.’’

Dumoulin pakte zondag met Sunweb al goud op de ploegentijdrit. ,,Dat was een grotere verrassing. Vandaag wist ik dat ik bij de favorieten hoorde. Het was vooral zaak rustig te blijven. Zeker toen het ging regenen. Ik ben heel voorzichtig door de bochten gegaan. Vooral op die eerste kilometer bergop was het lastig, mijn achterwiel slipte steeds weg.”