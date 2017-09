Froome zag Dumoulin ‘vliegen’

Chris Froome was niet zuinig in complimenten aan Tom Dumoulin na de tijdrit bij het WK wielrennen in het Noorse Bergen. ,,Hij is al een aantal jaren erg sterk en fietst op topniveau. Dit seizoen was al fantastisch voor hem en hier was hij verreweg de sterkste”, zei de Engelse winnaar van de Tour en de Vuelta over de Nederlander, die met overmacht won. Froome moest genoegen nemen met brons.

,,Ik gaf alles in de laatste kilometer, maar hoorde het publiek achter mij al schreeuwen. Toen ik achterom keek en die oranje trui zag aankomen, dacht ik: wauw, hij vliegt”, aldus Froome, die zich niettemin dankbaar toonde met zijn bronzen plak. ,,Het is voor mij een onvergetelijk seizoen geweest. Dit is een passend slot. Ik kijk ernaar uit tijd met mijn gezin door te brengen.”