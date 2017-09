Hogenkamp bereikt kwartfinale in Seoul

Tennisster Richèl Hogenkamp heeft de kwartfinale bereikt van het tennistoernooi in Seoul. De 25-jarige Nederlandse won woensdag in de tweede ronde in twee sets van Denisa Allertova uit Tsjechië: 6-4 6-4. De partij duurde vijf kwartier.

Het was de eerste ontmoeting in het WTA-circuit tussen Hogenkamp en Allertova. Beide tennissters wachten nog op hun eerste toernooizege op het hoogste niveau. Hogenkamp is de nummer 119 van de wereld, de één jaar jongere Allertova staat op plek 95.

In de kwartfinale neemt Hogenkamp het op tegen haar landgenote Arantxa Rus of de Australische Priscilla Hon. Het zou voor Hogenkamp in Zuid-Korea de tweede ontmoeting met een Nederlandse worden. De Doetinchemse schakelde in de eerste ronde Kiki Bertens uit.