Innsbruck presenteert WK voor klimmers

De Oostenrijkse stad Innsbruck heeft de parcoursen voor de WK wielrennen in 2018 gepresenteerd. De wegrace voor de mannen springt eruit met bijna 5000 hoogtemeters in een rit over 265 kilometer. De laatste berg voor de finish heeft een maximaal stijgingspercentage van 25 procent. ,,Alles is uit de kast gehaald om er een bijzonder uitdagend parcours van te maken. De renners en de fans zullen het zeker waarderen”, aldus voorzitter Brian Cookson van de internationale wielrenunie UCI.

De klimmers komen bij de mannen en vrouwen aan hun trekken in de tijdritten en op de weg, maar de wegrace voor de mannen spant wel de kroon in zwaarte. Na een zogeheten olympisch circuit in Tirol, met beklimmingen van de Grandenwald (2,6 km met gemiddelde van 10,5 procent) en de Igls (7,9 km met gemiddelde van 5,7 procent). Tot slot volgt de venijnige slotklim naar Gramartboden (2,8 km met gemiddelde van 11,5 procent).

De vrouwen rijden 156,7 km met ruim 2400 hoogtemeters.