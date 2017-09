Kelderman voorlopig snelste bij WK tijdrijden

Wilco Kelderman heeft vooralsnog bij de WK wielrennen in Bergen de snelste tijd gerealiseerd op de individuele tijdrit. De Nederlander van Team Sunweb was na 31 kilometer goed voor een tijd van 46 minuten en 15 seconden. Dat was negen tellen sneller dan de Sloveen Jan Tratnik.

Kelderman wisselde voor de slotklim zijn tijdritfiets in voor een gewone racefiets. Het tijdverlies bij die wissel zou met een lichtere fiets bergop goed te maken zijn. Kelderman had op het laatste meetpunt voor de wissel de vijfde tijd, maar kwam als snelste aan bovenop de Mount Fløyen. Tratnik had niet van fiets gewisseld.

De favorieten Tom Dumoulin en Chris Froome starten rond 17.00 uur.