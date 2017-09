LottoNL-Jumbo haalt Amerikaan Kuss

De Amerikaanse wielrenner Sepp Kuss komt volgend jaar uit voor LottoNL-Jumbo. De Nederlandse ploeg heeft de 23-jarige renner voor twee jaar vastgelegd. Kuss komt over van het Amerikaanse continentale team Rally Cycling.

,,Kuss is ons opgevallen in de Ronde van Californië. Sindsdien zijn we hem gaan volgen en hebben we hem intensief getest”, lichtte sportief directeur Merijn Zeeman toe. ,,Hij heeft een achtergrond als mountainbiker en zit pas kort op de racefiets. Hij heeft nog veel ruimte om zich verder te ontwikkelen en daarvoor krijgt hij bij ons de tijd.”

Kuss komt met veel ambitie naar zijn nieuwe ploeg. ,,Ik hoop veel op te steken van de ervaren renners en me verder te ontplooien als klimmer, maar ook in het tijdrijden. Ik kijk ernaar uit om uit te vinden welke koersen me het best liggen”, aldus Kuss.