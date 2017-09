Muguruza wint als nummer één van de wereld

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft haar eerste partij als nummer één van de wereld gewonnen. Na een bye in de eerste ronde versloeg ze in Tokio de Puerto Ricaanse olympisch kampioene Monica Puig in twee sets: 6-4 6-0.

Muguruza werd eerder deze maand de 24e speelster die de wereldranglijst aanvoert. Ze volgde de Tsjechische Karolina Pliskova op, die veel punten inleverde toen ze op de US Open in de kwartfinales werd uitgeschakeld. Vorig jaar reikte Pliskova in New York nog tot de finale. Muguruza was in New York al in de vierde ronde uitgeschakeld, maar de Wimbledonkampioene was het jaar ervoor al in de tweede ronde gestrand.

Pliskova is in Tokio als tweede geplaatst. Ook zij bereikte de kwartfinales door de Poolse Magda Linette in twee sets (6-2 6-1) naar huis te sturen. De Tsjechische treft nu een andere voormalig nummer één van de wereld, de Duitse Angelique Kerber. De tegenstandster van Muguruza komt uit de partij tussen Japanse Kurumi Nara en de Française Caroline Garcia.