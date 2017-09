Nadal en Federer samen in Europees team

Tennisgrootheden Rafael Nadal en Roger Federer zijn komend weekeinde voor het eerst in hun lange carrière geen rivalen, maar teamgenoten. Ze zitten samen in Team Europa in de eerste editie van de Laver Cup, die vrijdag begint in Praag.

De Spaanse nummer één van de wereld en de Zwitserse negentienvoudig grandslamwinnaar zijn de blikvangers in het team van captain Björn Borg. Met de Duitser Alexander Zverev, de Kroaat Marin Cilic, de Oostenrijker Dominic Thiem en de Tsjech Tomas Berdych nemen ze het op tegen een team met tennissers uit de rest van de wereld.

John McEnroe is de captain die de Amerikanen Sam Querrey, Jack Sock, John Isner en Frances Tiafo plus de Australiër Nick Krygios en de Canadees Denis Shapovalov onder zijn hoede heeft.

Het nieuwe toernooi, vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver, is een bedenksel van het management van Federer. Het Zwitserse tennisfenomeen keek uit naar een mogelijk dubbelspel aan de zijde van Nadal. ,,Kan ik eindelijk die forehand van hem eens aan de andere kant van het net verwoesting zien aanbrengen”, zei hij.