Parasiet houdt wielrenner Felline aan de kant

De Italiaanse wielrenner Fabio Felline heeft zijn seizoen voortijdig moeten beëindigen. Bij de renner van Trek-Segafredo is de ziekte toxoplasmose vastgesteld, die wordt veroorzaakt door een parasiet.

Felline viel in de Tour de France al uit, toen werd dezelfde diagnose gesteld, maar stelden de doktoren vast dat de klachten al over het hoogtepunt heen waren. Bloedtesten wezen daarna uit dat de parasiet uit zijn lichaam verdwenen was. Maar Felline, ploeggenoot van Bauke Mollema, klaagde dat zijn lichaam niet goed reageerde op trainingen.

Er volgde nieuw onderzoek. ,,Dat bevestigde dat zijn lichaam nog steeds vecht tegen de parasiet. Het enige wat Fabio nu kan doen is rusten”, meldde teamdokter Nico Daniele. ,,Daarom zal hij dit jaar geen koersen meer rijden.”