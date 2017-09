President Zuid-Korea stelt IOC gerust

De sportwereld hoeft zich volgens Moon Jae-in geen zorgen te maken. De Olympische Spelen in PyeongChang zullen een succes worden, heeft de president van Zuid-Korea woensdag gezegd tijdens een ontmoeting met IOC-voorzitter Thomas Bach.

,,We zijn ons bewust van de zorgen van het IOC en de hele wereld gezien de ontwikkelingen in Noord-Korea. Maar we hebben in het verleden vaker sportevenementen georganiseerd toen er ook sprake was van spanningen. Een succesvol verloop van de Olympische Spelen kan juist zorgen voor stabiliteit en vrede”, aldus Moon Jae-in.

PyeongChang is de eerste organisator van de Winterspelen in Aziƫ buiten Japan. Het evenement in Zuid-Korea is van 9 tot en met 25 februari.