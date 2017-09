Alex Gordon heeft er voor gezorgd dat in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB een record is gebroken. De outfielder van de Kansas City Royals noteerde dinsdag (plaatselijke tijd) in Toronto de 5694e homerun van dit seizoen. Dat is één homerun meer dan in 2000.

Het grootste aandeel dit seizoen kwam op naam van Giancarlo Stanton van Miami, die 55 homeruns noteerde.

In 2014 waren er de minste homeruns in één seizoen, namelijk 4186.