Tennissers loten Frankrijk in wereldgroep

De Nederlandse tennissers nemen het volgend jaar in de wereldgroep van de Daviscup op tegen Frankrijk. De Fransen, die dit jaar de finale van het landentoernooi spelen tegen België, treden thuis aan en mogen ook de ondergrond bepalen. Dat was het resultaat van de loting in Londen.

Het Nederlandse team van captain Paul Haarhuis won afgelopen weekeinde een play-off tegen Tsjechië en keerde door die zege na vier jaar terug in de wereldgroep. Robin Haase, Thiemo de Bakker en Matwé Middelkoop stelden op gravel in Den Haag de zege veilig. Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer, dit jaar winnaar van de US Open, ontbrak wegens een knieblessure.

Het duel met Frankrijk is van 2 tot en met 4 februari 2018. De Fransen hebben met Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille en Richard Gasquet drie spelers in de top dertig van de wereld. Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut zijn ervaren dubbelspelers. Volgens Haarhuis is Frankrijk een lastige tegenstander. ,,Al helemaal als je uit speelt. Zij beschikken over goede spelers die hoog op de wereldranglijst staan. Maar we hebben tegen Tsjechië afgelopen weekend ook laten zien dat we kunnen stunten. Dus niets is onmogelijk.”

Nederland en Frankrijk speelden tien keer eerder tegen elkaar in de Daviscup. De onderlinge tussenstand is 10-0 in het voordeel van Frankrijk. In 2009 speelden de twee landen voor de laatste keer tegen elkaar in Maastricht, waar Frankrijk met 4-1 won. De Fransen wonnen de prestigieuze landenstrijd negen keer.