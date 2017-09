Tennisster Wickmayer verrast Peng Shuai

Het tennistoernooi van Guangzhou is al in de tweede ronde de nummer één van de plaatsingslijst kwijt. De Belgische Yanina Wickmayer was daarvoor verantwoordelijk. Ze versloeg de Chinese Peng Shuai in twee sets: 6-4 6-4.

Wickmayer had in de eerste ronde de Nederlandse Lesley Kerkhove uitgeschakeld. Haar partij tegen Peng Shuai duurde een kleine anderhalf uur. In de kwartfinales treft de 27-jarige Belgische de winnares van het duel tussen de Montenegrijnse Danka Kovinic en de Française Alizé Cornet.